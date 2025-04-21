Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında 5 kilo 22 gram metamfetamin ile birlikte 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar, başka illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine gerçekleştirildi.

Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, birbiriyle bağlantılı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adres aramalarında; piyasaya sürülmek üzere getirildiği tespit edilen 10 parça halinde 5 kilogram 22 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 TL ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.