Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda toplam 24,98 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 5 parça halinde toplam 24,98 gram metamfetamin maddesi, 124 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.
Olaylarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı. - ELAZIĞ