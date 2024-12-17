Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 5 parça halinde toplam 24,98 gram metamfetamin maddesi, 124 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı. - ELAZIĞ