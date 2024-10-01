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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satan 7 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiş, 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheliye adli kontrol kararı verilmiştir. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilmiştir.

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 12 parça halinde 1 kilo 299 gram Esrar maddesi, 7 parça halinde 24,82 gram Metamfetamin maddesi, 47,62 gram Kannabinoid maddesi,337 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız tüfek ve 16 adet kartuş ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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