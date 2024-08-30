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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 97,88 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 24,39 gram Metamfetamin maddesi, 4.33 gram esrar maddesi, 5 adet Extacy hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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