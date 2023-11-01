Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. İstanbul'dan Elazığ'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, N.Ş. (24) isimli şahısla birlikte dekorasyon malzemeleri içine zulalanmış 3 parça halinde toplam 300 gram kokain ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda komşu illerinden Elazığ'a gelen yolcu otobüsünde ve yolcu otobüsü ile bağlantılı olduğu tespit edilen kiralık araçta bulunan S.B. (21), A.C.Ö. (24) ve E.Y. (25) isimli şahısların yapılan üst ve bagaj aramasında da 2 parça halinde toplam 190,55 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ