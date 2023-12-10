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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3'ü Kadın 7 Şüpheli Yakalandı

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Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3'ü kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri ve para ele geçirildi.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3'ü kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında çanta içerisinde 1 kilogram 886 gram metamfetamin, uyuşturucu üretim maddeleri, 2 bin 900 euro ve bin 25 lira ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Adliye Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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