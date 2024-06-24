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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, 4 Kişiye İşlem

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli tutuklanırken 4 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 7 parça halinde 16,03 gram metamfetamin maddesi ile 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli tutuklanırken 4 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 şüpheli şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 7 parça halinde 16,03 gram metamfetamin maddesi ile 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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