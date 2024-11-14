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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Elazığ'da yapılan polis operasyonunda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ile sevkiyatının engellenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'üne adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda ise 17 parça halinde 179,82 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 104 gram kannabinoid, 223 adet sentetik ecza, 1,54 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 TL ele geçirildi.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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