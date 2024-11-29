Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmada 954 gram esrar maddesi ele geçirilirken yakalan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapıl aramada, 954 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ