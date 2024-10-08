Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, 4 parça halinde 990,85 gram esrar maddesi, bluetooth hoparlör içerisine zulalanmış 12 parça halinde 212,18 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - ELAZIĞ