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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.C, F.C. ve Ö.F'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 1 kilo 280 gram esrar, 7 reçeteli ilaç ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.