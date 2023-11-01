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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.D, M.D. ve M.E'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda, 21 gram metamfetamin, hassas tartı, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 45 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.