Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, haplar ve silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu S.D, M.D. ve M.E.'ni işyerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahısların işyerlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 21 gram metamfetamin, 7 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas tartı, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği, ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - ELAZIĞ