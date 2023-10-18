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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 24,68 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda, B.O, H.A.A. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.