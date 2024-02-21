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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Skunk ve 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 kilogram uyuşturucu madde skunk ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 kilogram uyuşturucu madde skunk ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.E.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin çantasında 3 kilogram uyuşturucu madde skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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