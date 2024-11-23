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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, başka illerden getirilen 20 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, başka illerden getirilen 20 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Başka illerden Elazığ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlatılan kapsamlı çalışmalarda, 4 gün önce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan birbiriyle bağlantılı toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere getirildiği belirlenen 20 kilo 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına uyuşturucuyla mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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