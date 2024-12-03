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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 24 parça kokain, 82.13 gram esrar, 12.15 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 24 parça halinde 19,45 gram kokain, 4 parça halinde 82.13 gram esrar maddesi, 12.15 gram metamfetamin maddesi, 107 adet sentetik ecza maddesi, 58 adet extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 Türk Lirası da ele geçirilirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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