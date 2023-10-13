Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir adresteki buzdolabından uyuşturucu çıkarken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G. ve K.A. yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada buzdolabında 7 parça halinde toplam 5.95 gram metamfetamin, 2 parça halinde 6.57 gram toz esrar, 32 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ