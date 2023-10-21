Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar sonucunda ekiplerin adreslere gerçekleştirdiği operasyonda R.B. ve C.D. yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada, 10.180 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ