Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Satıcı Yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilpdi. Çalışmada, 8 adet suç kaydı bulunan İ.C. (34) ile 19 suç kaydı bulunan K.D. (29) isimli şahısların yapılan üst aramasında 2,42 gram metamfetamin, 0,26 gram kokain ele geçirilmiş, şahısların ikamet adresinde yapılan aramasında ise 22 adet Lyrca sentetik ecza maddesi, 20 adet symra sentetik ecza maddesi, 6,03 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pala isimli kesici alet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ