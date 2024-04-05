Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon neticesinde, merkez ilçe Sanayi Mahallesi'nde H.B. ve E.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda bin 600 adet ectacy, 300 gram toz esrar, 65 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ