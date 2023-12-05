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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi uyuşturucu satıcılığı suçundan gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 311,17 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 2 şahsa yapılan üst ve ikamet aramasında 6 parça halinde 1 kilo 311,17 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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