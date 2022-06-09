Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken, iki şüpheli yakalandı. Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken, iki şüpheli yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda iki şüphelinin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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