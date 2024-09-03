Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, 12 parça halinde 81,89 gram metamfetamin maddesi, 7 parça halinde 49,79 gram esrar maddesi, 1 parça halinde 83 gram skunk maddesi, 10 adet extacy hap, 111 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 10 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ