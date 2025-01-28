Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 4 parça halinde 2 kilo 994 gram metamfetamin, 8 parça halinde 236,15 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 64 gram esrar, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 95 adet fişek, 3 pompalı tüfek ve 7 adet kartuş, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde 4'ü hakkında adli işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - ELAZIĞ