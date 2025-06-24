Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
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Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde operasyonunda, 11 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve organa ait silah ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 11 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda; 22 parça halinde 602,16 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 parça halinde 5,48 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 19.85 gram esrar maddesi, 151 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 485 TL ve 130 Dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 11'inin 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandığı, 3'üne adli kontrol kararı verildiği ve 16'sına ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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