Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 28 parça halinde bin 390 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 202,92 gram esrar, 5 parça halinde 2,75 gram metamfetamin, bin 882 adet sentetik ecza, 85 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişiye adli kontrol kararı verildi, 42 şüpheli şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ