Haberler

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 metre boyunda kenevir bitkisi ve kilogramlarca kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada; 2 metre boyunda 27 kök Skunk hibrit kenevir bitkisi, 4 480 gram kubar esrar maddesi ve araçta 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.