Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada; 2 metre boyunda 27 kök Skunk hibrit kenevir bitkisi, 4 480 gram kubar esrar maddesi ve araçta 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ