Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, sokak satıcılarına yönelik 5 Nisan'da çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 4 parça halinde 38.43 gram metamfetamin maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet sahte kimlik, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ