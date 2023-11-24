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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından U.T'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 66 gram toz, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.