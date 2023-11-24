Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından U.T'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 66 gram toz, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında U.T'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 66 gram toz, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.