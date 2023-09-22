Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli S.A'nın üst aramasında kuru sıkıdan bozma tabanca, 16 fişek ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucu kent merkezinde yaşayan şüpheli S.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Takibe alınan S.A, ekipler tarafından durdurularak üst araması yapıldı.
Yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca, 16 fişek ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa