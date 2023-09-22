Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli S.A'nın üst aramasında kuru sıkıdan bozma tabanca, 16 fişek ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.