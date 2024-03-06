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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında toprağa zulalanmış şekilde, 8 parça halinde Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 60 gram esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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