Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ikametlerinin yakın civarında bulunan dere yatağında, kulübe ve baraka içerisinde satış yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ikametlerinin yakın civarında bulunan dere yatağında, kulübe ve baraka içerisinde satış yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 7 parça halinde toplam 168,43 gram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ