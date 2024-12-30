Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 429 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1 kilo 429 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Gülüşkür Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsünde seyahat eden S.O.'nun üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 429 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ