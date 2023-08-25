Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 280 Gram Esrar Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yolcu otobüsünde 1 kilo 280 gram esrarla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine Elazığ üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucunun taşındığı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 4 parça halinde 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yolcu R.I., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından R.I., 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)