Elazığ polisi kent genelinde uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Bu çerçevede son olarak ekiplerin yaptığı çalışmada, uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüpheli, 1 kilo 250 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ polisi kent genelinde uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Bu çerçevede son olarak ekiplerin yaptığı çalışmada, uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüpheli, 1 kilo 250 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine şüpheli bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içerisinde yapılan aramada, 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken şüpheli R.I. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.