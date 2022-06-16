Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı - Haberler

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Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, F.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise satışa hazır 20 parça halinde toplam 11,28 gram toz esrar maddesi ve satışa hazır 1 parça halinde toplam 1,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan kent genelinde sokak satıcılarından uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken yapılan üst aramalarında 3,79 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli F.K. bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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