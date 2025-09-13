Haberler

Elazığ'da Uyuşturucu ile Mücadele: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekipler tarafından yapılan çalışmada 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 3 şüpheliye ait 3 ayrı adreste yapılan aramada; 5 gram esrar maddesi, 35 adet sentetik hap, 1 adet kova olarak tabir edilen plastik pet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.T. ve M.H.A. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca, Ağadibek köyü Ziyartepe mevkiinde yapılan Şok Yol Emniyet ve Kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altında gizlenmiş vaziyette 505 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar C.K. ve D.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
