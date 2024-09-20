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Elazığ'da Uyuşturucu Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Uyuşturucu Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı
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Elazığ'ın Hankendi köyünde bir şahıs, evinin bahçesine uyuşturucu kenevir ekiminden dolayı yakalandı. Yapılan aramada 3 kök kenevir ve 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da evinin bahçesine uyuşturucu eken şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.Y. isimli şahsın Hankendi köyünde bulunan kendisine ait bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Adli makamlarca alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 110-190 santimetre arasında 3 kök kenevir, 54 gram kurtulmaya bırakılmış kenevir, 6 gram tohumla karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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