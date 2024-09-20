Elazığ'da Uyuşturucu Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da evinin bahçesine uyuşturucu eken şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.Y. isimli şahsın Hankendi köyünde bulunan kendisine ait bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Adli makamlarca alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 110-190 santimetre arasında 3 kök kenevir, 54 gram kurtulmaya bırakılmış kenevir, 6 gram tohumla karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. - ELAZIĞ