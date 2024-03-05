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Elazığ'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 61 bin 800 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik olarak 61 bin 800 içi doldurulmuş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın yapılan bağ evi ve iş yeri aramasında 61 bin 800 dal içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 32 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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