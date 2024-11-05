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Elazığ'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 29 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

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Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 29 bin boş makaron, 5 bin doldurulmuş makaron ve 7 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 bin boş ve 5 bin doldurulmuş makaron ile 7 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 4 Kasımda operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında, 29 bin dal bandrolsüz içi boş makaron, 5 bin dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 7 kilo kıyılmış tütün, 4 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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