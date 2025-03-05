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Elazığ'da 'Türkiye Duman Uygulaması' ile Kaçak Tütün Denetimi

Elazığ'da 'Türkiye Duman Uygulaması' ile Kaçak Tütün Denetimi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 61 ekip ve 222 personelle gerçekleştirdiği 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında kaçak tütün ve sigara denetimleri yaptı. Çeşitli iş yerlerinde yapılan kontrollerde binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 61 ekip, 222 personel ile gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" denetimlerde kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, çeşitli iş yerleri ve şahıslar da kontrol edildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı denetimler yapıldı. 61 ekip, 222 personel ve 2 dedektör köpeğinin katılımıyla icra edilen uygulamada, 15 büfe, 8 içkili restoran, 62 bakkal ve iş yeri kontrol edildi. Denetimler çerçevesinde toplam 2 bin 922 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı. Ayrıca M.A. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada 8 bin 700 dal bandrolsüz sigara, 600 dal bandrolleri kesilerek alınmış makaron, 60 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise halkın huzur ve güvenliği için denetimlerine kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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