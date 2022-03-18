Elazığ'da tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı - Haberler

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Elazığ'da tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı

Elazığ'da yük treni, hemzemin geçitte bir tıra çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yük treni, hemzemin geçitte bir tıra çarptı. Sürücü, treni fark etmesinin ardından araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ACV 763 plakalı tır sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin geldiğini fark etti. Sürücü tırdan atlayarak canını kurtarırken, yük treni çarptığı tırı 100 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırdan atlayan sürücü, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı

Elazığ'da tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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