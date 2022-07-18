Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Soğuktaş idaresindeki 23 BC 090 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak ters döndü. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa