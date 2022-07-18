Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Soğuktaş idaresindeki 23 BC 090 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak ters döndü. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title