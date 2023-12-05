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Elazığ'da Traktör Römorku Kazası

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir traktörün römorku, pancar boşaltımı sırasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir traktörün römorku, pancar boşaltımı esnasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile çıkartıldı.

Olay Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü bir traktörün römorku, pancar haznesine boşaltımı esnasında hazneye düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile hazneden çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kovancılar Elazığ 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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