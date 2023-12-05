Elazığ'da Traktör Römorku Kazası

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir traktörün römorku, pancar boşaltımı sırasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir traktörün römorku, pancar boşaltımı esnasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile çıkartıldı.

Olay Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü bir traktörün römorku, pancar haznesine boşaltımı esnasında hazneye düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile hazneden çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ