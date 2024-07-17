Elazığ'da Traktör Römorku Devrildi

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktörün römorku devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza Baskil ilçesine bağlı Zeyve Baznalar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük dolu traktörün römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ