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Elazığ'da Traktör Römorku Devrildi

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün römorku devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktörün römorku devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza Baskil ilçesine bağlı Zeyve Baznalar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük dolu traktörün römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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