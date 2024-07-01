Elazığ'da traktör devrildi, maddi hasar meydana geldi
Elazığ'ın Sarıyakup köyünde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise kaza anında atlayarak kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza Sarıyakup köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Sürücü kaza anında atlayarak traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ