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Elazığ'da trafo kulübesi yüklü tır, ağaca takıldı

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Elazığ'da meydana gelen kazada, trafo kulübesi yüklü tır yol kenarındaki ağaca takıldı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da trafo kulübesi yüklü tır, ağaca takıldı. Ağacın devrildiği kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.Ö. idaresindeki 06 CZR 947 plakalı trafo kulübesi yüklü tır, yol kenarındaki ağaca takıldı. Kazada, ağaç devrilirken sürücü ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün tedavisi ambulansta yapılırken polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonrasında tekrar açıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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