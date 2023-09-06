Elazığ'da Trafikte Tartıştıkları Basın Mensubuna Çekiçle Saldıran 2 Kişi Yakalandı

Elazığ'da trafikte tartıştıkları basın mensubuna çekiçle saldırıp ağır yaralanmasına neden olan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayın ardından zanlılar gözaltına alındı.

- Basın mensubuna çekiçle saldıran zanlılar yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün öğlen saatlerinde trafikte tartıştıkları basın mensubuna çekiçle saldırıp ağır yaralanmasına neden olan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, dün merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre yerel bir kanalda çalışan Hüseyin Üğdül, trafikte seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HA 104 plakalı pikap sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle pikapta bulunan kişiler, araçtan inerek Üğdül'ün kafasına çekiçle vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen zanlılar, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Biri yaşı küçük iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.