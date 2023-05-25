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Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kamerada Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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